- Peste doua mii de persoane s-au adapostit in centre de evacuare amenajate dupa seism. Toate persoanele ranite au primit ingrijiri medicale la o clinica si la un spital din provincie, au informat autoritatile locale. Cutremurul, cu magnitudinea de 4,4, s-a produs la adancimea de numai 4…

- Un cutremur de mica adancime care s-a produs miercuri in provincia Java Centrala din Indonezia a provocat moartea a 2 persoane, ranirea altor 21 si a avariat peste 300 de cladiri, a anuntat joi un reprezentant al agentiei de administrare a dezastrelor, citat de agentia Xinhua. …

- Un seism cu magnitudinea de 6,2 s-a produs marti intr-o regiune de coasta din centrul statului Chile, au anuntat reprezentantii Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), citati de...

- Seismul, care s-a produs in vestul insulei Honshu, la 96 kilometri nord fata de Hiroshima la ora locala 01.32, a fost evaluat la 5,6 grade pe scara Richter de Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) si la 6,1 de Agentia meteorologica japoneza (JMA). Agentia nipona a cerut…

- Cutremur cu magnitudinea de 5,3 grade, produs in sudul Californiei. Seismul s-a produs la ora locala 00.30 si a durat 10 secunde, avand epicentrul in Oceanul Pacific. Autoritatile locale au declarat ca nu au fost raportate victime sau pagube majore.Cutremurele cu magnitudinea de 5 grade pe…

- In urma cutremurului nu au fost inregistrate victime sau pagube materiale imediate in urma seismului care s-a produs la o adancime de 61 kilometri, la circa 128 kilometri est de Davao, principalul oras de pe insula, informeaza agentia Reuters. Institutul de vulcanologie si seismologie din…

- Un seism cu magnitudinea de 4.7 s-a produs in largul insulei Fiji, duminica, a anunțat United States Geological Survey (USGS). Fiji se afla in așa-zisul "Cerc de Foc al Pacificului", o regiune de pe Terra in care se produc multe cutremure de pamant și exista o activitate vulcanica intensa,…

- Cutremur cu magnitudine 4.9 in Papua Noua Guinee, tara lovita din greu de seisme in ultima perioada. Cutremurul, produs la o adancime de doar 50 de kilometri, s-a simtit puternic. Cutremur puternic in Romania. Marturii pe Facebook: Puternic la etajul 7. Am crezut ca m-a lovit cineva... dar eram…