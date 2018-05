Stiri pe aceeasi tema

- Mișcarea telurica a avut epicentrul situat la 7 kilometri de orașul Mala și la o adancime de aproape 54 de kilometri, scrie RT. La randul sau, Institutul Geofizic din Peru a raportat ca magnitudinea cutremurului a fost de 5,5. Direcția de Hidrografie și Navigație a indicat ca nu exista…

- Un cutremur cu o magnitudine de 5,3 grade pe scara Richter s-a produs in Mexic, la 30 de kilometri sud-vest de Arcelia. Seismul a avut loc in statul Guerrero, dupE cum a informat Serviciul Na:ional de Seismologie.

- Japonia este situata in Cercul de foc al Pacificului, o zona vasta care concentreaza majoritatea cutremurelor de pamant si a eruptiilor vulcanice de pe Terra. Pe 11 martie 2011, un seism cu magnitudinea de 9,1 produs in Oceanul Pacific a provocat un tsunami ce a facut 18.000 de morti si disparuti,…

- Cutremur cu magnitudinea de 5,3 grade, produs in sudul Californiei. Seismul s-a produs la ora locala 00.30 si a durat 10 secunde, avand epicentrul in Oceanul Pacific. Autoritatile locale au declarat ca nu au fost raportate victime sau pagube majore.Cutremurele cu magnitudinea de 5 grade pe…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs duminica in provincia Maluku din estul Indoneziei, conform Agentiei de meteorologie si geofizica, citat de agentia Xinhua. Seismul a avut loc la ora locala 15:58 (08:58 GMT). Epicentrul cutremurului a fost stabilit la 251 kilometri nord-est…

- Cutremur cu magnitudine 4.9 in Papua Noua Guinee, tara lovita din greu de seisme in ultima perioada. Cutremurul, produs la o adancime de doar 50 de kilometri, s-a simtit puternic. Cutremur puternic in Romania. Marturii pe Facebook: Puternic la etajul 7. Am crezut ca m-a lovit cineva... dar eram…

- Un cutremur cu magnitudine 3,4 s-a produs vineri noapxte in judetul Buzau, conform INFP. Seismul a avut loc la ora 0:57, la o adancime de 142,6 kilometri, titreaza News.ro. Cel mai recent cutremur cu magnitudine peste 3, respectiv 3,6, s-a produs sambata, la ora 12.00, in judetul Buzau. Seismul a fost…

- Un cutremur puternic a zguduit astazi Papua Noua Guinee. Seismul s a produs la o adancime de 10 km si a avut o magnitudine de 7.4.Cutremurul a avut loc la coordonatele 6.07 S, 142.72 E.Distantele de la epicentrul cutremurului la cele mai apropiate orase 617 km NV de Port Moresby, Papua Noua Guinee,…