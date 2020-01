Stiri pe aceeasi tema

- Cutremur puternic in Romania: al doilea seism produs in acest an. Vezi unde s-a simțit cel mai tare Un cutremur s-a produs duminica dimineata in zona seismica Vrancea, magnitudinea seismului fiind de 3,2 pe scara Richter. ”In ziua de 05 Ianuarie 2020 la ora 04:58:13 (ora locala a Romaniei) s-a produs…

- In ziua de 16 Decembrie 2019 la ora 10:25:23 (ora locala a Romaniei) s-a produs in Grecia un cutremur cu magnitudinea ml 4.0, la adancimea de 10 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 119km V de Patra, 285km V de Piraeus, 292km V de Athens In luna decelmbrie, Romania…

- Un seism cu magnitudinea preliminara de 6 grade s-a produs marți dimineața in largul coastelor statului Chile, la aproximativ 27 de kilometri de orașul Arica, a transmis Centrul Seismologic European – Mediteranean (CSEM). Cutremurul a avut loc la ora locala 04:46 (ora Romaniei, 10:46), in…

- Un seism puternic, de magnitudine 6.0 s-a produs miercuri dimineata in Grecia. Cutremurul s-a produs la o adancime de 54 de kilometri. Revenim cu amanunte loading...

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a transmis ca in ziua de 27 noiembrie 2019 la ora 09:23 ora locala a Romaniei , un cutremur s a produs in Marea Mediterana. Seismul a avut o magnitudine de 6 grade pe scara Riechter, la o adancime de 30 kilometri. Cutremurul s a produs…

- Un cutremur de suprafata,cu magnitudine de 3,9 s-a produs in sud-vestul Germaniei, fiind simtit puternic in regiune. Cutremurul s-a produs luni dimineata in apropiere de Albstadt, in sud-vestul Germaniei si s-a simtit pe o raza de 30 de kilometri si la o adancime de 10 kilometri, potrivit…

- CUTREMUR cu magnbitudine aproape 6, cel mai mare produs duminica in lume, conform institutelor de specialitate. Cutremurul s-a produs la o adancime de 40 de kilometri la circa 100 de kilometri de Suva. Insulele Fiji se afla pe Cercul de Foc al Pacificului, o zona cu o importanta activitate seismica…