Cutremur cu magnitudine 4.3 în Italia. Este al doilea produs miercuri în aceeaşi zonă Epicentrul cutremurului a fost localizat la aproximativ un kilometru de orasul Acquaviva di Collecroce, la o adancime de 31 de kilometri, potrivit INGV.



Agentia de presa italiana ANSA a anuntat ca seismul a fost resimtit in mai multe zone din regiunea Abruzzo. Cutremur cu magnitudine 4.1 la o adancime de doar 10 kilometri. S-a simtit puternic, oamenii au iesit panicati pe strazi Cutremur cu4.1 la ode doar 10 kilometri. S-a simtit puternic, oamenii au iesit panicati pe strazi



Deocamdata nu au fost raportate pagube materiale. Intre august 2016 si ianuarie 2017, patru cutremure de pamant cu magnitudini cuprinse intre 5,4 si 6,5 s-au produs intr-o zona din centrul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

