CUTREMUR cu magnitudine 4.2 în Turcia In ziua de 08 Martie 2020, la ora 06:21:09 (ora locala a Romaniei), s-a produs in WESTERN TURKEY un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, la adancimea de 14 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 8km NV de Gebze, 14km SE de Sultanbeyli, 19km SE de Sancaktepe, 20km E de Maltepe, 26km SE de Atasehir, 27km SE de Umraniye, 35km SE de UEskuedar, 39km SE de Sisli, 40km SE de Istanbul, 42km E de Zeytinburnu Situate la intersectia mai multor falii, Iranul si Turcia se numara printre tarile cele mai predispuse la cutremure din lume. Un seism produs luna trecuta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

