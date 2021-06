Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de magnitudinea 4 a fost resimtit la Strasbourg, cel mai puternic resimtit in acest oras, la cateva luni dupa oprirea unui proiect geotermal in nordul orasului, un seism clasat drept ”indus” de catre reteaua nationala franceza de supraveghere seismica Renass, adica cauzat de o activitate…

- Un cutremur de magnitudinea 4 a fost resimtit la Strasbourg, cel mai puternic resimtit in acest oras, la cateva luni dupa oprirea unui proiect geoterm in nordul orasului, clasat drept ”indus” de catre reteaua nationala franceza de supraveghere seismica Renass, adica cauzat de o activitate umana,…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,7 a zguduit marti Arhipelagul Dodecanez din Grecia, situat in sud-estul Marii Egee, au informat agentii care monitorizeaza activitatea seismica din Grecia, potrivit DPA. Epicentrul seismului a fost localizat la aproximativ 60 de kilometri sud de insula Kos, a raportat Institutul…

- Un nou cutremur a avut loc luna aceasta in Romania. Așadar, țara noastra a fost, din pacate, zguduita din nou in mai. Conform primelor informații transmise de specialiștii in domeniu, seismul a fost resimțit și in București. Iata ce magnitudine a inregistrat, dar și in ce zona s-a petrecut!

- Un cutremur s-a produs, in noaptea de marți spre miercuri, in Romania. Seismul a fost resimtit si in Bucuresti. ”In ziua de 26.05.2021, la ora 00:30:37 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.7, la adancimea de 131 km”, a transmis Institutul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,5 pe scara Richter a avut loc vineri seara, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare și pentru Fizica Pamantului (INCDFP), scrie digi24.