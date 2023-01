Stiri pe aceeasi tema

- Cutremurul a avut magnitudinea ml 3.3, la adancimea de 80 de kilometri.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 87km E de Brașov, 95km S de Bacau, 101km NE de Ploiești, 108km V de Galați, 111km NV de Braila, 151km N de București, 174km SV de Iași, 174km NE de Pitești, 200km E de Sibiu,…

- Iar s-a cutremurat pamantul in Romania. Un seism cu magnitudinea 3,6 pe Richter s-a produs luni dimineata, la ora locala 9:47, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), anunța Agerpres. Seismul s-a inregistrat la…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,4 s-a produs, simbara, in Zona Seismica Vrancea, judetul Buzau. "In ziua de 17 Decembrie 2022, la ora 07:42:58 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Zona Seismica Vrancea, Buzau un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.4, la adancimea de 144km", a transmis, sambata, Institutul…

- In ziua de sambata, 17.12.2022, 07:42:58 (ora Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, județul Buzau, un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.4, la adancimea de 143.7 km.Seismul a avut intensitate III pe scara Mercalli.Mișcarea seismica cu epicentrul in Vrancea a afectat Bulgaria, Republica Moldova…

- Seismul a avut loc in judetul Vrancea la orele 19:16, potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut magnitudinea de 2,8 și s-a produs la adancimea de 141 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 77 km E de Brașov, 95 km S de Bacau,…

- Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anuntat ca, duminica dimineața, in Romania s-a inregistrat un cutremur de suprafața. In ziua de 30 octombrie, la ora 05:07:20 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, Buzau un cutremur slab cu magnitudinea…

- Un cutremur s-a produs, miercuri dimineața, la ora 04:39:51 (ora locala a Romaniei), in zona seismica Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP), seismul cu magnitudinea de 3,7, a avut loc la adancimea de 115 km. Cutremurul s-a produs in apropierea…

- Un cutremur cu magnitudinea 4 s-a produs, luni seara, in Zona Seismica Vrancea, in judetul Buzau. "In ziua de 03 octombrie 2022, la ora 18:44:12 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Zona Seismica Vrancea, Buzau un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adancimea de 126 km", anunta, luni seara,…