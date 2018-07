Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 2,4 pe scara Richter a avut loc, marți dimineața, in judetul Prahova, seismul fiind inregistrat la ora 07.03, anunta Institutul National de Fizica Pamantului (INFP), potrivit Mediafax.Seismul din județul Prahova, zona Muntenia s-a produs la o adancime de 23 de kilometri…

- Un cutremur cu magnitudinea 2,7 pe scara Richter a avut loc, joi dimineața, in judetul Vrancea, seismul fiind inregistrat la ora 4.05, anunta Institutul National de Fizica Pamantului (INFP). Un alt seism, cu magnitudine 2,4 pe scara Richter, s-a produs in județul Buzau (news.ro).Seismul din…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 pe scara Richter s-a produs, sambata dimineața, in judetul Buzau, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP), scrie Mediafax.Seismul s-a produs la ora 06:46 , in judetul Buzau, avand magnitudinea 2,9 pe scara Richter, la o adancime de…

- Nicoleta Dumitrescu Cu toate ca foarte puțini romani aleg sa-și puna bunurile, dar mai ales acoperișul de deasupra capului, la adapost, prin inchieierea unei polițe de asigurare impotriva dezastrelor naturale, precum inundații sau alunecari de teren, se pare ca Prahova este, și la acest capitol, inaintea…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a inregistrat in aceasta dimineata, ora 06:38, un cutremur in Zona seismica Vrancea. Seismul a avut o magnitudine de 2.3 pe scara Richter, la adancimea de 64km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: Onesti 41km…

- Institutul National pentru Fizica Pamantului a inregistrat un cutremur cu magnitudinea 2.8 pe scara Richter. Seismul a fost la ora 01:09, la o adancime de 16 km, in judetul Calarasi. Vezi si: Cutremur cu magnitudine 5.2 la o adancime de doar 50 de kilometri. S-a simtit puternic

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter a avut loc in aceasta noapte in Romania. Potrivit specialistilor de la Institutul National pentru Fizica Pamantului, epicentrul a fost localizat in judetul Calarasi la o adancime de 16 km. Seismul a avut loc la ora 1.59, epicentrul fiind localizat…

- Un nou cutremur a fost inregistrat in Romania, vineri dimineața, raporteaza Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul s-a produs in zona seismica Vrancea. Un cutremur de 2,8 grade pe scara Richter a fost inregistrat de aparatele seismologilor la ora 07.49,…