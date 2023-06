Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de 4,8 grade pe Richter, in afara localitații Atalanti, din Grecia, s-a produs joi, in jurul orei 15.30. Cutremurul a fost resimțit și in Atena, scrie Mediafax.Seismul s-a produs la 9 kilometri sud-sud-vest de Atalanti, la o adancime de 5 kilometri, potrivit Greek City Times. CITESTE…

- Ziua de 6 Iunie 2023 a fost o zi cu momente de panica pentru locuitorii din Arad și nu numai, din cauza unui cutremur de 5,3 pe Richter ce a fost resimțit și in zona Turzii. Cutremurul s-a produs in jur de ora 20.30 in BANAT, ARAD un cutremur semnificativ cu magnitudinea ml 5.2, la [...] Articolul Ce…

- Directorul INFP, Constantin Ionescu, arata faptul ca seismul de 5,2 grade pe scara Richter, care s-a produs in Arad, a avut 7 grade Mercali in epicentru. El arata ca un astfel de seism ar putea activa și alte falii din zona Banatului și ne putem aștepta la alte cutremure. Directorul INFP a declarat…

- Directorul INFP, Constantin Ionescu, a declarat miercuri, intr-o conferința de presa, ca seismul cu magnitudinea 5,2 Richter produs marti seara in Arad a avut 13 replici.„S-au produs 13 replici, cea mai mare a fost de 3,2 grade Richter. Ultima replica a fost azi-dimineața: 2,2 grade. Au mai fost in…

- In ziua de 22.05.2023, 20:46:43 (ora Romaniei), s-a produs in BANAT, ARAD un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.6, la adancimea de 15 km.Cutremurul s-a produs la 24km SE de Arad, 45km NE de Timisoara, 77km SE de Bekescsaba, 89km N de Resita.

- Seismul, inregistrat la orele 01.51 GMT, a lovit la o adancime de 36 de kilometri si a fost detectat la aproximativ 300 de kilometri de coastele caledoniene, potrivit sursei.Cutremurul a fost urmat de o replica avand magnitudinea 6,5.Vineri, in aceeasi zona s-a produs un seism cu magnitudinea 7,7, cu…