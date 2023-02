Cutremur: 12 persoane din sectorul construcţiilor, arestate în Turcia după prăbuşirea a mii de clădiri Douasprezece persoane din sectorul constructiilor au fost arestate in Turcia dupa prabusirea a mii de cladiri in sudul tarii in urma seismului de luni, au relatat sambata media locale, citate de AFP. Cei plasati in detentie sunt un antreprenor din provincia Gaziantep si 11 persoane din provincia Sanliurfa, a precizat agentia turca de presa DHA. Prabusirea brutala a unor cladiri, care a aratat proasta lor constructie si care nu le-au lasat practic nicio sansa locuitorilor, starneste furia in tara, unde aproape 22.000 de persoane au murit si peste 80.000 au fost ranite.Sunt asteptate si alte arestari,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 12 persoane din sectorul constructiilor au fost arestate in Turcia dupa prabusirea a mii de cladiri in sudul tarii in urma seismului de luni, au relatat sambata media locale, citate de AFP si Agerpres. The 12-storey, 250-apartment Renaissance Residence on Inonu Boulevard in Hatay has COMPLETELY…

- Cei plasati in detentie sunt un antreprenor din provincia Gaziantep si 11 persoane din provincia Sanliurfa, a precizat agentia turca de presa DHA.Prabusirea brutala a unor cladiri, care a aratat proasta lor constructie si care nu le-au lasat practic nicio sansa locuitorilor, starneste furia in tara,…

- Doua cutremure puternice au zguduit, luni, 6 februarie, Turcia, fiind resimțite și in țarile vecine. Primul a avut magnitudinea de 7.8 și s-a produs la ora 4.17 dimineața, in partea de sud a țarii, in provincia Gaziantep. Al doilea seism a avut magnitudinea de 7,5 grade și s-a produs la ora 13.25. Seisemele…

- Mai mulți copii au fost recuperați in viața de salvatorii din Turcia dupa zeci de ore in care au fost prinși sub daramaturi, in zonele grav afectate de cutremurul din 6 februarie, relateaza Al Jazeera , care citeaza presa truca. Printre aceștia se numara o fetița de 12 ani din provincia Malatya, care…

- Un bloc de șase etaje s-a prabușit la cateva ore dupa cutremurul cu magnitudinea 7,8 pe Richter care s-a produs in Turcia, luni dimineața.O filmare publicata pe rețelele de socializare și preluata de mai multe agenții de presa, printre care și Al Jazeera, arata momentul in care cladirea cade brusc,…

- Un cutremur foarte puternic, cu magnitudinea de moment evaluata de USGS la 7,8 s-a produs luni dimineata devreme, la adancimea de 17,9 de kilometri, in partea de sud a Turciei, in provincia Gaziantep, in apropiere de granita cu Siria. Regiunea sudica Gaziantep este unul dintre principalele centre industriale…

- Cel puțin 53 persoane au murit in urma unui cutremur cu magnitudinea de 7,8 grade care a lovit sudul Turciei, luni, 6 februarie. Seismul și cele 32 de replici s-au resimțit și in Siria, unde au fost anunțate 42 de decese, relateaza CNN , BBC , The Guardian și Bild . Autoritațile turce au confirmat,…

- Cel puțin 53 persoane au murit in urma unui cutremur cu magnitudinea de 7,8 grade care a lovit sudul Turciei, luni, 6 februarie. Seismul și cele 32 de replici s-au resimțit și in Siria, unde au fost anunțate 42 de decese, relateaza CNN , BBC , The Guardian și Bild . Autoritațile turce au confirmat,…