Stiri pe aceeasi tema

- O crima oribila a avut loc in aceasta zi in Vaslui, acolo unde fiul si-a ucis tatal cu sange rece. Conform vremeanoua.ro, crima a avut loc la Tatarani, iar barbatul de 64 de ani a fost gasit fara viata in locuinta sa.

- Fiul și-a ucis tatal, in Vaslui, l-a lasat fara suflare și apoi a fugit de acasa. Barbatul de 64 de ani a fost injunghiat in abdomen iar crima a fost descoperita vineri dimineața. Polițiștii il cauta la aceasta ora pe barbatul considerat responsabil de uciderea tatalui sau. Barbatul in varsta de 64…

- Cautarile fetei de 18 ani, disparuta acum doua saptamâni, desfașurate pe teritoriul Anenii Noi, au fost sistate. Asta dupa ce oamenii legii au anunțat faptul ca vor fi implimentate alte metode de investigare, pe motiv ca au înregistart zona din care fata a efectuat ultimul apel.…

- Fata de 11 ani din județul Vaslui care a fugit de acasa și a lasat un bilet de adio pentru a-și determina mama sa se intoarca la domiciliu va ramane in grija tatalui sau, la fel ca și ceilalți doi frați ai sai, de doi și opt ani. Specialiștii Direcției pentru Protecția Copilului Vaslui au apreciat,…

- Un barbat de 35 de ani a murit in urma unui accident rutier produs aseara in jurul orei 22.35, in satul Magdacesti, Criuleni. Victima, din raionul Rezina, traversa strada regulamentar, la trecerea de pietoni. Cel care l-a accidentat este un barbat de 42 de ani, din Strașeni.

- Un barbat a fost gasit mort intr-o padure din județul Vaslui, iar polițiștii au deschis un dosar pentru moarte suspecta. Victima, in varsta de 40 de ani, disparuse in urma cu cateva zile de acasa. Descoperirea macabra a fost facuta intr-o padure din apropierea cimitirului din localitatea Teișorul, comuna…

- Un caine de rasa a fost omorat cu salbaticie de doi tineri care, se pare, l-au confundat cu un lup. Animalul a fost lovit cu un bolovan in cap si, in timp ce agoniza, a fost inecat in raul Timis.