Cutii poștale „smart” la Poșta Română Poșta Romana se digitalizeaza. 3.000 de cutii poștale digitale urmeaza sa fie amplasate in oficiile Poștei Romane cu acces 24/7, dar și in alte zone strategice de interes din Romania, pentru a facilita o accesibilitate cat mai buna atat clienților, cat și firmelor de curierat. In paralel, compania va dezvolta și o rețea de livrare […] Articolul Cutii poștale „smart” la Poșta Romana a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

- Compania Nationala Posta Romana (CNPR) anunta extinderea portofoliului de produse si demareaza procesul de achizitionare a 3.000 de cutii postale digitale, investitie ce face parte din strategia investitionala de modernizare si digitalizare a operatorului postal, cu finantare externa de 40 milioane…

