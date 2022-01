Stiri pe aceeasi tema

- „Cutie neagra”, sistem inteligent de adaptare a vitezei si „alcolock”: Dispozitivele obligatorii pe mașinile noi in Uniunea Europeana din 2024 „Cutie neagra”, sistem inteligent de adaptare a vitezei si „alcolock”: Dispozitivele obligatorii pe mașinile noi in Uniunea Europeana din 2024 Folosita pe…

- Cutia neagra a avionului nu a inregistrat convorbirile piloților și nici parametrii de zbor inainte de prabușirea fatala, potrivit datelor raportului intocmit de oficiali. Astfel, investigatorii sunt nevoiți sa refaca șirul evenimentelor in lipsa unor detalii esențiale. Specialiștii spun ca, in cazul…

- Faina sau praf de creta in loc de „leac” pentru COVID, „vindecarea” de pe taraba. Avertisment privind piata neagra a antiviralelor Faina sau praf de creta in loc de „leac” pentru COVID, „vindecarea” de pe taraba. Avertisment privind piata neagra a antiviralelor Seful Departamentului pentru Situatii…

