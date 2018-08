Stiri pe aceeasi tema

- G4Media.ro anuntase ca o Ordonanta de Urgenta privind amministirea sau gratierea unor fapte de coruptie ar urma sa fie adoptata in sedinta de guvern de marti, dar liderul PSD „ar fi batut in retragere”, in conditiile in care ministrul Tudorel Toader nu ar fi vrut sa isi asume semnarea acestei OUG.

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate pentru duminica, in Piata Victoriei din Capitala, de catre comunitatea #Rezist, in contestul in care in presa au aparut informatii privind o posibila Ordonanta de Urgenta pentru amnistie si gratiere.EXPLOZIV - Cozmin Gușa devoaleaza planul lui…

- O decizie in cazul unei ordonanțe de urgența privind codurile penale și legile Justiției ar putea fi luata la finalul lui august, inceputul lui septembrie, au declarat, pentru HotNews, surse politice. Dragnea lasa deschisa varianta OUG pentru Legile Justiției și Codurile Penale: „Aici decizia va fi…

- Ordonanta a fost publicata in Monitorul Oficial duminica dimineata. Turcia se afla in stare de urgenta de aproape doi ani, de cand a avut loc o tentativa de lovitura de stat in iulie 2016. Guvernul il considera responsabil pe Fethullah Gulen, un cleric care locuieste in prezent in SUA. Guvernul turc…

- Oricat vi s-ar parea de ciudat, daca dl. Dragnea va lua impune doamnei Dancila sa promulge Ordonanta de Urgenta pe Coduri, Domnia-Sa va face un serviciu Europei intr-un moment de mare tensiune si in previziunea unor timpuri ciudate si foarte posibil generatoare de intrebari asupra viitorului proiectului…

- Un nou protest se desfașoara sambata in Piața Victoriei, unde s-au adunat mai multe persoane care manifesteaza impotriva coaliției PSD-ALDE și a unei noi "OUG 13" privind codurile penale.Oamenii striga „Demisia!” și „Hoții!”. Evenimentul intitulat ”Ordonanța 13 revine! Toți in Piața!”…

- "Indraznim si noi sa avem amendamente, de regula amendamente care sunt solicitate din zona asociatiilor profesionale din justitie sau amendamente pe care le-am gandit noi si Dragnea intelege prin sustinerea amendamentelor intarzierea dezbaterilor. Este absurd sa fie adoptate modificarile la Codul Penal…