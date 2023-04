Cutia milei pentru amărâtul clan Bădălău din Bolintin Se lanseaza in premiera programul „Cutia milei pentru amaratul clan Badalau din Bolintin”. Dupa ce aceștia s-au infruptat ani buni din banii publici ai romanilor, acum, clanul se confrunta cu probleme financiare. Banii nu au fost ținuți la saltea, și-au ridicat palate, și-au cumparat mașini cu consum mare, insa dupa decaderea capului de mafie, bugetul familiei a scazut drastic, astfel mersul cu mașina a devenit un moft. Chiar zilele trecute capul de mafie, Niculae Badalau, declara pentru G4MEDIA ca proprietațile familiei au fost achiziționate cu rate la banci, iar bugetul familiei nu este unul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

