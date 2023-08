Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați miercuri ca in podul unui lacaș de cult din municipiul Targu Jiu a fost gasita o cutie metalica in care se aflau mai multe fragmente osoase ce par a fi de natura umana. Polițiștii deplasați la fața locului au ridicat mai multe…

- Șapte persoane au fost gasite la subsolul azilului din Mureș, unde premierul Marcel Ciolacu și ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, au cerut intervenție de urgența. Condițiile in care au fost gasite sunt improprii, iar procurorii au fost sesizați de P

- Scene șocante au avut loc marți dimineața cand o femeie in varsta de 84 de ani s-a aruncat de la al treilea etaj al Spitalului municipal „dr. Alexandru Simionescu” din Hunedoara. Aceasta a murit. In acest caz, polițiștii au deschis dosar penal pentru moarte suspecta, potrivit procedurilor legale.„La…

- Presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, sustine ca un barbat de 37 de ani, ar fi fost sfasiat de urs in apropierea unui sat din comuna Mugeni, fiind gasite parti din trupul sau. Politia a precizat ca au fost gasite ramasite ce par a fi umane si ca s-a declansat o ancheta in acest…

- Ancheta ampla in Italia, dupa ce un schelet a fost gasit intr-un șantier din Roma. Ar putea fi al Andreei Rabciuc, multipla campioana naționala la tir sportiv, disparuta in urma cu peste un an. Procuratura din Roma va comanda o expertiza majora in cazul cadavrului unei femei de aproximativ 30 de ani…

- In ziua de 3 Iulie 2023, la ora 18:44:25 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Oltenie, județul Gorj, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adancimea de 11.3 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 21km NV de Targu Jiu, 66km NE de Drobeta-Turnu Severin, 67km S de Hunedoara,…

- O veste a cazut ca un trasnet asupra familiei unui fost parlamentar și om de afaceri din Romania. Din primele informații, acesta a fost gasit fara suflare in casa. La fața locului se fac cercetari, oamenii legii deschizand un dosar de moarte suspecta. Conform primelor date, fostul deputat și om de afaceri…

- Politia de Frontiera anunta ca, in primele patru luni din 2023, 80 de mijloace de transport aflate in atentia autoritatilor din tara si strainatate au fost descoperite la frontiera, in crestere cu 33% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Cele mai multe vehicule au fost detectate la granita cu Ungaria.…