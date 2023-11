Cutermur în Nepal, cel puțin 128 de morți Cel puțin 128 de persoane au murit și alte zeci au fost ranite in Nepal in urma unui cutremur. Seismul a avut loc vineri seara și a avut o magnitudine de 6,4, a transmisCentrul Național Seismologic din Nepal. Oficialii se tem ca numarul morților ar putea crește, deoarece nu au reușit sa stabileasca contactul in […] Articolul Cutermur in Nepal, cel puțin 128 de morți a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

