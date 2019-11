Custodele Coroanei Romane, Margareta, a afirmat, joi seara, ca transformarea Romaniei in tara de astazi nu s-ar fi putut face fara sprijinul Uniunii Europene si NATO, subliniind insa ca apartenenta la ambele institutii nu s-ar fi realizat fara eforturile proprii. "Atunci cand am putut sa ma intorc din exil si am pus pentru prima oara piciorul in Romania, acum aproape 30 de ani, nimic legat de directia in care a mers tara noastra nu era predictibil. Situatia economica era groaznica. La fel si imaginea noastra in lume. (...) Discutia era doar despre orfelinate murdare, sate afectate de saracie si…