Stiri pe aceeasi tema

- In data de 3 iulie 2018, la orele 18:00, va fi inaugurata la Venetia, la sediul Ca’ Foscari Zattere – Cultural Flow Zone al Universitatii Ca’ Foscari, expozitia Femeile de pe front (1916–1918). Centenarul Primului Razboi Mondial si al Marii Uniri, ce va fi deschisa publicului pana in data de 19 iulie…

- Copiii trebuie sa știe ce inseamna Centenarul Marii Uniri. Și cum altfel decat prin intermediul poveștilor istorice? De pe scena din Orașelul Copiilor, actorii Teatrului Ion Creanga le-au spus celor mici despre Primul Razboi Mondial, Regina Maria, Regele Ferdinand și Simion Marza,

- Daca anul 1918 ramane in istorie ca o piatra de hotar, ar trebui sa ne punem intrebarea daca 2018 va fi un an care va intra in Cartea de Aur a Romaniei. Sau macar va fi marcat in „Istoria Romaniei in date”? Pentru primele luni trecute ce s-ar putea retine? Presedintele Iohannis i-a cerut demisia premierului,…

- In memoria ostașilor cazuți in Primul Razboi Mondial, de Ziua Eroilor autoritațile din județul Ilfov au organizat un spectacol inedit. Fanfara Electrecord a readus in memoria localnicilor invitați in orașul Buftea muzica interpretata de militari ai Orchestrei Reprezentative a Armatei, echipata in uniforme…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Muzeul „Conacul Bellu” Urlați – secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova – invita publicul, astazi, incepand cu ora 11.00, la sediul sau din Urlați, strada Orzoaia de Sus nr. 12, sa participe la matineul muzeal „Evenimente și personalitați din timpul Marelui Razboi”, organizat sub…

- Muzeul "Conacul Bellu" Urlati, sectie a Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie Prahova, va invita vineri, 27 aprilie 2018, incepand cu ora 11.00, la sediul sau din Urlati, strada Orzoaia de Sus nr. 12, sa participati la matineul muzeal "Evenimente si personalitati din timpul Marelui Razboi", organizat…

- Custodele Coroanei Romane, Margareta, a deschis luni, la Amman, Forumul Economic Romania-Iordania, la care participa reprezentanti ai 60 de companii romanesti si ai 75 de companii iordaniene. Potrivit unui Buletin de presa al Casei Regale, forumul reprezinta cea mai mare intalnire economica dintre Romania…