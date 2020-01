Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis participa, joi, la cea de-a cincea editie a Forumului liderilor internationali dedicat Comemorarii Victimelor Holocaustului, care are loc la Yad Vashem, in Ierusalim. Forumul liderilor internationali, organizat de Fundatia Forumului Mondial al Holocaustului, in cooperare…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis participa, joi, la cea de-a cincea editie a Forumului liderilor internationali dedicat Comemorarii Victimelor Holocaustului, care are loc la Yad Vashem. Forumul liderilor internationali, organizat de Fundatia Forumului…

- Circa 10.000 de politisti sunt desfasurati la Ierusalim si pe rutele care duc spre acest oras pentru a asigura securitatea celor 47 de delegatii din lumea intreaga asteptate sa soseasca saptamana aceasta in Israel pentru a marca implinirea a 75 de ani de la eliberarea lagarului de concentrare de la…

- Forumul liderilor internationali, organizat de Fundatia Forumului Mondial al Holocaustului (World Holocaust Forum Foundation), in cooperare cu Centrul de Comemorare a Holocaustului - Yad Vashem, se desfasoara joi la Ierusalim sub auspiciile presedintelui Statului Israel, Reuven Rivlin, si se va concentra…

- Printul Charles va desfasura o vizita in Israel si in teritoriile palestiniene luna viitoare, in numele guvernului britanic, a anuntat miercuri familia regala, informeaza dpa potrivit Agerpres. Printul Charles se va deplasa la Forumul Mondial al Holocaustului de la Ierusalim, la invitatia presedintelui…

- „Vreau sa mulțumesc Familiei Regale a Romaniei – Majestații Voastre Margareta, custodele Coroanei romane, Alteței Voastre Regale Principele Radu, Alteței Voastre Regale Principesa Sofia -, pentru onoarea pe care ne-o acordați astazi, aici, in Palatul Roznovanu – cladire simbol pentru orașul nostru și…

- Peste 20 de sefi de stat sunt asteptati sa ia parte la un eveniment de comemorare a Holocaustului, cu prilejul implinirii a 75 de ani de la eliberarea lagarului de exterminare de la Auschwitz, a anuntat miercuri presedintele israelian Reuven Rivlin, transmite dpa. Presedintii Rusiei, Frantei, Germaniei,…

- Peste 20 de sefi de stat sunt asteptati sa ia parte la un eveniment de comemorare a Holocaustului, cu prilejul implinirii a 75 de ani de la eliberarea lagarului de exterminare de la Auschwitz, a anuntat miercuri presedintele israelian Reuven Rivlin, transmite dpa. Presedintii Rusiei, Frantei,…