Stiri pe aceeasi tema

- Margareta, Custodele Coroanei a vorbit romanilor intr-un mesaj video despre felul admirabil in care concetateni ai nostri dovedesc generozitate, omenie, spirit civic si compasiune, intr-un moment dificil din viata natiunii noastre, atinsa de Covid-19.”Transmit condoleante celor aflati in doliu…

- Autoritațile au anunțat ca pana astazi, 5 aprilie, pe teritoriul Romaniei s-au confirmat 3864 cazuri de infectare cu COVID-19. Pana astazi, 5 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 3.864 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv,…

- Pana in acest moment, in Romania sunt peste 3 000 de cazuri confirmate, dintre care aproape 300 de persoane vindecate. Avem in acest moment 3 focare mari de infecție cu coronavirus: in Suceava, Arad și Deva, dar și unele mai mici.

- E aproape imposibil de ajuns in aceasta perioada la salon pentru tratamentele faciale profesionale. Dar navigand pe Instagram sau YouTube, vei gasi numeroase tutoriale care te-ar putea ajuta sa le incerci acasa. Dermatologii avertizeaza insa sa nu apelam la anumite tratamente, precum dermaplaningul,…

- Deseara, miercuri, 1 aprilie, de la ora 20,00 in deplin acord cu delicatețea, grația și efemerul pe care le intruchipeaza primavara, va invitam pe canalul YouTube al Teatrului Național din Timișoara la NOPȚI ALBE , o fermecatoare adaptare dupa nuvela lui Dostoievski, o delicata confesiune despre iubire,…

- Adrian Mutu, selectionerul U21 al Romaniei, le-a transmis un mesaj sustinatorilor sai pe pagina oficiala de Facebook. El le-a sugerat sa stea in casa și sa iasa doar daca e absolut necesar.Alaturi de o fotografie cu familia sa, Mutu le-a scris un mesaj fanilor sai, prin care ii indeamna sa…

- Deputatul Stelian Ion si echipa sa au ajuns si in cartierul Km 4 5, acolo unde au discutat cu locuitorii din zona. Au fost identificate nereguli comune celorlalte zone din oras, dar si probleme specifice acestui cartier.Stelian Ion spune ca in acest cartier ar fi nevoie de o piata amenajata modern,…

- O femeie in varsta de 38 de ani, mama a opt copii, a impresionat o lume intreaga dupa ce a adus pe lume gemeni, acasa, fara asistența medicala. Ba mai mult, tanara a dat dovada de o putere uriașa, intrucat chiar a filmat intreg momentul din dorința de a-l posta pe internet.