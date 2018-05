Custodele Coroanei romane, Margareta, a recunoscut joi ca ii place sa practice gradinaritul, hobby pe care il are inca din copilarie. "Da, am acest hobby. De cand eram mica. Am inceput cu Regina Mama Elena, la Florenta, am continuat in Scotia, mai dificil, dar si la Roma, (...) in ghiveci. Si in Elvetia si aici, acum, evident, la Savarsin, si invat foarte mult de la domnul profesor Stanica (n.r. - Florin Stanica, prorector al Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti)", a spus ea. Custodele Coroanei si principele Radu au participat joi la deschiderea celei de-a XV-a…