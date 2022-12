Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul bulgar in Statele Unite Georgy Panayotov a declarat ca Lufthansa a refuzat sa ofere un asistent pentru a-i ajuta fiul de 12 ani sa zboare in țara pentru sarbatorile de Craciun, explicand ca „Bulgaria face parte din Federația Rusa”, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Mircea Baniciu, 2 Gents, Paula Seling, Iana Novac, Narcisa Suciu si Nicu Alifantis se numara printre artistii care vor urca pe scena din Piata Constitutiei, la Targul de Craciun in perioada 22 - 26 decembrie, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Custodele Coroanei, Margareta, a primit, luni, la Palatul Elisabeta, inalti reprezentanti ai Ordinului de Malta, alaturi de Decanul Corpului Diplomatic si de reprezentanti ai Ministerului Afacerilor Externe, cu ocazia implinirii a 90 de ani de la stabilirea relatiilor diplomatice dintre Romania si…

- Custodele Coroanei, Margareta, si Principele Radu au vizitat, joi, cel mai nou sediu Google din Capitala, informeaza Familia Regala a Romaniei, intr-o postare pe Facebook. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Custodele Coroanei, Margareta, a salutat, marti, modul "exceptional" in care a raspuns razboiului din Ucraina comunitatea natiunilor occidentale, care si-a dovedit "rezistenta" si "durabilitatea" in fata acestei provocari, si s-a declarat mandra de rolul jucat de Romania in acest proces. Fii…

- Ministrul eston al apararii, Hanno Pevkur, nu considera ca Rusia ar fi fost grav slabita in cele noua luni de razboi in Ucraina, relateaza duminica DPA, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Japonezii au aratat inca o data spirit civic, dupa ce au strans gunoaiele ramase pe stadion la finalul meciului de deschidere dintre Qatar si Ecuador, informeaza ndtv.com, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Reprezentantul UNICEF in Romania, Anna Riatti, s-a declarat, miercuri, "foarte impresionata" de serviciile sociale oferite de institutiile si ONG-urile din Brasov. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…