- Performanța remarcabila pentru fetele de la CSM Ramnicu Sarat, sportive care au cucerit, in aceasta saptamana, una dintre cele mai importante competiții de oina la nivel național, Cupa Reginei, intrecere patronata de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei. Intr-o finala cat se poate de spectaculoasa,…

- Casa Regala romana a organizat, miercuri, o receptie dedicata Republicii Moldova, context in care Principele Radu a indemnat zecile de persoane prezente, printre care si ministrul Culturii din tara vecina, Sergiu Prodan, sa se simta ca „in familie”. Custodele Coroanei romane, Majestatea Sa Margareta,…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, si Principele Radu au vizitat, luni, Centrul National de Instruire Intrunita si sediul Grupului de Lupta Avansat Consolidat al NATO (Forward Land Forces Battle Group - FLF BG) de la Cincu, avand intalniri cu conducerile acestora si fiindu-le prezentata…

- Majestatea Sa Margareta a Romaniei a bifat o apariție impecabila intr-o rochie cu motive tradiționale la intalnirea cu membrii comunitații romanești, veniți la Luxemburg. In cadrul vizitei oficiale, Custodele Coroanei a ținut și un discurs care a emoționat o lume intreaga.

- O femeie de 69 de ani din București este investigata de polițiști dupa ce a fost surprinsa agresand un copil de un an și doua luni pe care il avea in grija. Incidentul a fost capturat de camerele de supraveghere montate in locuința parinților copilului, iar imaginile au fost predate autoritaților. Bona,…

- In timpul ultimului meci pe care l-a jucat la turneul de la Madrid, 5-7, 4-6 cu Jiri Lehecka in „optimi”, Rafael Nadal a fost filmat intreband care este scorul in semifinala de Champions League dintre Bayern Munchen și Real Madrid. Legatura dintre ilustrul jucator de tenis și clubul din capitala Spaniei…

- PSD Olt cere demisia prefectului Ștefan Nicolae. „Proaspat instalat in funcția de prefect, Ștefan Nicolae, noul locatar al Instituției Prefectului Județului Olt și-a inceput cetațenesca cu grija fața de procentele electorale ale PNL”, spune lid