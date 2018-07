Custodele Coroanei si presedintele Crucii Rosii romane, Margareta, a transmis un mesaj elenilor in care isi exprima compasiunea fata de acestia in urma incendiilor din Grecia si arata ca in timpul cel mai scurt posibil Crucea Rosie romana va face tot ce ii sta in putere sa ajute Crucea Rosie elena.



"Am urmarit cu nespus regret si cu durere evenimentele tragice care se petrec in Republica Elena in ultimele zile, afectand atat de grav si de profund societatea greceasca si pe oamenii ei. Transmit tuturor profunda mea compasiune, iar celor care si-au pierdut pe cei dragi le trimit condoleante…