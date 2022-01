Stiri pe aceeasi tema

- Romania, Polonia și Slovacia sunt țarile din Europa Centrala și de Est care in 2021 au raportat o creștere a volumului tranzacțiilor cu active imobiliare, in timp ce piețele din Cehia și Ungaria au inregistrat scaderi fața de anul 2020, potrivit datelor companiei de consultanța imobiliara Cushman &…

- ”Romania, Polonia si Slovacia sunt tarile din Europa Centrala si de Est care in 2021 au raportat o crestere a volumului tranzactiilor cu active imobiliare, in timp ce pietele din Cehia si Ungaria au inregistrat scaderi fata de anul 2020”, potrivit datelor companiei de consultanta imobiliara Cushman…

- Cushman & Wakefield Echinox Departamentul de Asset Services al firmei de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox și-a crescut in acest an portofoliul de proprietați pe care le administreaza cu 28%, ajungand la circa 500.000 metri patrați spații de birouri, logistica și retail atat in București,…

- Imobiliare.ro a caștigat trofeul oferit la categoria „Inovație in imobiliare” in cadrul Galei Premiilor Real Estate, eveniment organizat de Real Estate Magazine, una dintre cele mai puternice publicații de profil din Romania. Peste 100 de nominalizați au intrat in competiția care a cuprins 18 categorii…

- Rețeaua de clinici medicale veterinare Mobile Vet și farmacii veterinare Mobile Pet se extinde cu doua noi locații in București, de circa 142 metri patrați și 137 metri patrați, care urmeaza sa fie deschise in decembrie, respectiv anul viitor, prin doua tranzacții intermediate de compania de consultanța…

- Activitatea de dezvoltare de pe piața de retail a fost modesta in primele noua luni, fiind livrate doar trei proiecte de mici dimensiuni, insa am vazut nume noi de retaileri, dar și de dezvoltatori, care și-au facut debutul in Romania in acest an, potrivit datelor companiei de consultanța imobiliara…

- Volumul spațiilor logistice și industriale inchiriate in primele noua luni ale anului a totalizat 562.000 metri patrați, in ușoara scadere, de 3%, fața de perioada similara a anului trecut, potrivit datelor firmei de consultanța imobiliara Cushman & Wakefield Echinox. Activitatea de inchiriere a fost…

- Catinvest continua extinderea Electroputere Parc și inaugureaza cea de-a doua cladire mixta de 12.700 de metri patrați de birouri de clasa A și spații comerciale, ca parte a unei investiții totale de peste 40 de milioane de euro. Noua cladire include 8.300 de metri patrați de birouri și 4.400 de metri…