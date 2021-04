Stiri pe aceeasi tema

- Cushman & Wakefield Echinox iși largește aria de servicii, oferind consultanța in vederea obținerii certificatelor internaționale LEED, WELL și BREEAM, atat pentru cladiri de birouri sau industrial-logistice existente, cat și pentru cele aflate in faza de proiect sau in curs de livrare. In București,…

- Cererea de spații de birouri la nivelul Bucureștiului va crește cu 20-30% in acest an, in condițiile in care o buna parte din marii chiriași au ieșit din expectativa și iși evalueaza activ opțiunile pentru optimizarea necesarului de spații, potrivit consultanților firmei Cushman & Wakefield Echinox.…

- Pandemia a adus schimbari structurale pe segmentele de retail și industrial: retailul de proximitate caștiga teren, in timp ce segmentul logistic este in plina dezvoltare, in contextul creșterii accelerate a vanzarilor online in 2020, conform celei mai recente analize de piața realizate de Bucharest…

- Brandul de fashion pentru tineri Mumuso, prezent in peste 3.500 puncte de vanzare din 30 de tari, deschide al patrulea magazin mono-brand din Romania in cadrul centrului comercial ParkLake din Bucuresti, deținut de Sonna Sierra, printr-o tranzactie intermediata de compania de consultanta imobiliara…

- In ultimul trimestru din 2020 s-au inregistrat tranzacții de spații de birouri in București cu o suprafața totala de 77.000 de metri patrați, cea mai ridicata valoare trimestriala din an, ducand astfel volumul anual al tranzacțiilor la aproximativ 237.000 de metri patrați, potrivit datelor companiei…

- In 2020, volumul total investit in active imobiliare in Romania a ajuns la 914 milioane EUR, o creștere de 28% fața de 2019, fapt ce demonstreaza reziliența pieței de investiții din Romania in perioada pandemiei Covid-19, conform raportului Romania Investment Marketbeat, lansat de compania de consultanța…