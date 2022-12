Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea costurilor cu forța de munca, a celor de real estate și a prețului energiei plaseaza Romania pe poziția a opta in topul celor mai atractive piete de productie din Europa, dupa țari precum Cehia, Polonia, Ungaria sau Portugalia si pe locul 22 la nivel mondial, potrivit studiului Manufacturing…

- „Piața globala a bunurilor de lux a continuat sa avanseze in cursul anului 2022, in pofida condițiilor economice și de consum extrem de incerte. Tinerii au impulsionat vanzarile in acest domeniu, care au crescut cu circa 21% fața de anul precedent și se estimeaza un trend ascendent și in urmatorii zece…

- Polițiștii de imigrari din București și Ilfov au desfașurat ieri o acțiune la mai multe unitați de cazare a strainilor, scopul fiind prevenirea și combaterea șederii ilegale a strainilor pe teritoriul Romaniei. Peste 20 de decizii de returnare au fost emise, o persoana a fost luata in custodie publica…

- Creșterea prețurilor la materialele de construcții și la utilitați, exacerbate și de o criza forței de munca, au dus in 2022 la scumpiri mari pe piața imobiliara și la intarzieri ale șantierelor. Sunt alte efecte ale pandemiei, care și-au gasit o nefericita continuitate in urma razboiului de la granița,…

- Rusia a intensificat exporturile maritime de petrol Ural catre Asia la 50- din total, in perioada 1-20 octombrie, inainte de intrarea in vigoare, in decembrie, a embargoului UE asupra petrolului si produselor petroliere, potrivit traderilor si datelor Refinitiv Eikon, transmite Reuters. Tarile UE, care…

- Tarile UE, care au fost consumatori primari de titei rusesc de zeci de ani, vor inceta sa-l cumpere din 5 decembrie, din cauza embargoului impus de bloc. Bulgaria este singurul stat autorizat sa continue importurile pe mare dupa aceasta data, in timp ce Ungaria, Slovacia si Republica Ceha vor continua…

- Schimbarile climatice au cauzat in ultimul deceniu pierderi economice de peste 145 miliarde de euro in Uniunea Europeana, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Schimbarile climatice duc la fenomene meteo și manifestari climatice extreme, care, la randul lor, duc la…

- In acest moment, traim cea mai periculoasa etapa a razboiului, asta pentru ca Vladimir Vladimirovici poate lua decizii iraționale, fara a mai ține cont de nimeni și de nimic. Ma indoiesc de faptul ca ar fi atat de instabil incat sa atace țari NATO, inclusiv Romania, așa cum apocaliptic se vehiculeaza.…