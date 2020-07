Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Tribunalului Maramures s-au pronuntat in cazul primarului din Simleu Silvaniei, Septimiu Turcas, condamnandu-l la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu contra intereselor publice. In schimb acesta a fost achitat pentru celelalte capete de cauze. Citeste si: Politist…

- Primarul din Simleu Silvaniei, Septimiu Turcas, cuscrul lui Crin Bologa, a fost condamnat astazi la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu. Prim-edilul a fost insa achitat pentru celelalte capete de acuzare, printre care si fals in acte, informeaza in exclusivitate sportulsalajan.ro.Citește…

- Primarul comunei Limanu, Daniel Gheorghe Georgescu, a anuntat ca, incepand din acest weekend, beach-barurile cu program non-stop din Vama Veche vor difuza doar muzica ambientala, la fiecare sfarsit de saptamana, iar volumul acesteia va fi unul coborat. Decizia a fost anunțata printr-un comunicat al…

- Gabriela Firea pune presiune pe Marcel Ciolacu ca alegerile locale sa fie stabilite la finalul lunii septembrie, asa cum planuia PNL, dar in dezavantajul PSD, susține adevarul.ro. Primarul general vrea sa profite de punctele electorale castigate in timpul pandemiei, cand candidatul dreptei, Nicusor…

- Presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, a avut, miercuri, o ieșire neobișnuita, la adresa procurorului șef al DNA, Crin Bologa. Judecatorul constituționa a decșarat, pentru AGERPRES, ca Directia Nationala Anticoruptie trebuie sa aplice legea si deciziile Curtii Constitutionale, și s-a intrebat…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat, miercuri, ca elevii care participa in aceasta perioada la pregatirea pentru examenele nationale nu sunt obligati sa treaca prin tunelurile de dezinfectie montate la intrarile in unitatile scolare, transmite Agerpres. El a spus ca aceste tuneluri…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, spune ca nu se vor da bani sau vouchere oamenilor care accepta sa se testeze, scrie digi24.ro. Gabriela Firea a facut aceste precizari in legatura cu proiectul „Testam pentru București” care va fi supus dezbaterii CGMB in ședința de luni. „Vreau sa subliniez,…

- Partidul ungar aflat la putere in Ungaria, Fidesz, condus de Viktor Orban, condamna cu fermitate declaratiile presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, scrie joi hirado.hu. Fidesz solicita presedintelui Romaniei sa-si ceara scuze maghiarilor, se arata intr-un comunicat remis de catre partid, miercuri,…