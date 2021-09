Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a promis miercuri ca va apara dreptul femeilor de a avorta, si a criticat cu putere o lege extrem de restrictiva intrata in vigoare in Texas la miezul noptii, transmit AFP si Reuters.

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat miercuri ca legea consumatorului vulnerabil trebuie sa intre in vigoare "cat mai repede cu putinta", avansand in acest sens data de 1 noiembrie, dupa discutiile cu premierul Florin Citu, la ultima sedinta a coalitiei. "La ultima sedinta de coalitie…

- ”Trebuie gandite masuri de sprijin pentru consumatorul casnic. Avem in dezbatere la Parlament si chiar am discutat astazi in coalitie, luni vom avea discutia decisiva, la care vor participa ministrul Energiei si ministrul Muncii, pentru a stabili forma finala a legii consumatorului vulnerabil. Prin…

- Astfel, animalele ar putea fi vanate peste cota admisa de lege, mai ales daca acestea provoaca daune in gospodarii.Capra Neagra este protejata de lege, iar intalnirile cu oamenii sunt foarte rare și doar in zone montane, greu accesibile. Animalul este insa extrem de apreciat de vanatorii de trofee.Și…

- In 12 august, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au executat o acțiune pentru asigurarea climatului de ordine și siguranța publica pe timpul sezonului estival, pentru prevenirea raspandirii SARS-Cov2, pentru prevenirea și combaterea contrabandei cu tutun și pentru descoperirea…

- Legea care le da dreptul celor care se vaccineaza impotriva COVID-19 sa beneficieze, la cerere, de cate o zi libera platita pentru fiecare doza de vaccin facuta a intrat in vigoare de vineri, 30 iulie, iar romanii iși pot cere de astazi drepturile prevazute de actul normativ, potrivit EuropaFM . Legea…

- Legea care permite mamelor sa alapteze in orice spațiu public a intrat de ieri in vigoare. Cei care nu le vor permite mamelor sa iși hraneasca bebelușii vor fi sancționați. Amenzile ajung pana la 2.000 de lei. Mamele iși vor putea alapta copii de cel mult 2 ani in orice spațiu public. Alaptarea nu va…

- Premierul Florin Cițu a declarat joi, despre scandalul gunoaielor din Sectorul 1, ca fiecare parte trebuie sa isi respecte contractul si eventuale litigii se rezolva in instanta. „Fiecare parte trebuie sa isi respecte contractul. E foarte simplu pentru mine, traim intr-o tara in care legea…