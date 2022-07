Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.000 de copii din judetele Galati si Braila sunt asteptati in taberele de vara organizate de Arhiepiscopia Dunarii de Jos, informeaza, vineri, Biroul de presa al eparhiei. Potrivit sursei citate, pe parcursul acestei veri, cu evitarea perioadelor caniculare, peste 2.000 de copii, cu varste cuprinse…

- In luna iunie a acestui an, apele au luat 35 de vieți! Astfel de tragedii se produc, din nefericire, in fiecare vara, iar dovada stau cele 33 de persoane care s-au inecat in luna iunie a anului trecut! Vremea din ce in ce mai calda ii indeamna pe oameni la scaldat, insa, pentru evitarea unor adevarate…

- Ministerul Afacerilor Interne trage un semnal de alarma cu privire la riscurile la care se expun cei care aleg sa inoate in locuri neamenajate. Numai luna trecuta, 35 de persoane au decedat in urma scaldatului in locuri neamenajate. „DE CE sa-ți riști viața? DE CE sa te aventurezi in zone periculoase?…

- Națiunea suedeza a ajuns in centrul unor dezbateri online de amploare. Iar asta dupa ce mulți internauți au fost șocați sa afle despre tradiția de a nu servi mancare oaspeților in anumite situații. Ambasadoarea Suediei in Romania, Therese Hyden, a explicat pentru presa romaneasca radacinile acestui…

- Tabere gratuite pentru studenți 2022, organizate de minister: locuri disponibile, perioade și condiții de acces Ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Gabriela Firea, a anunțat ca in acest an se organizeaza tabere gratuite pentru studenți. Va fi asigurata cazarea și masa pentru 3.500…

- In curand Primaria Constanta trebuie sa demareje procedura pentru amenajarea a noua noi locuri de joaca in municipiu si in statiunea Mamaia In ultima luna calendaristica, Compartimentul urbanism a emis mai multe certificate de urbanism pentru amenajare loc de joaca In curand Primaria Constanta trebuie…

- Astazi incepe inscrierea la gradinita a copiilor cu varsta cuprinsa intre 3 si 6 ani, pentru anul scolar 2022 – 2023. incepe luni. In situatia in care intr-o unitate de invatamant numarul cererilor de inscriere a copiilor in invatamantul prescolar, primite de la parinti, este mai mare decat numarul…

- Elevii de clasa a IV-a de la școlile din Bistrița se pot inca inscrie la cursurile GRATUITE de inot de la Casa EMA! Programul „Școala de Inot”, derulat in parteneriat cu Primaria Bistrița, incepe pe 16 mai. Copiii din clasele a IV-a din Bistrița sunt așteptați sa se inscrie, pana in 13 mai, la cele…