Stiri pe aceeasi tema

- Ploile torențiale cazute in aceasta dupa amiaza au produs inundații in comuna Poiana Negrii. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, au inundate doua curți. ”Apa se scurge natural. Un parau de munte s-a umflat și a ieșit din matca. Deocamdata, nu sunt alte probleme”, a declarat…

- Ploile torențiale cazute in aceasta dupa amiaza au produs inundații in comuna Poiana Stampei. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, au inundate doua curți. ”Apa se scurge natural. Un parau de munte s-a umflat și a ieșit din matca. Deocamdata, nu sunt alte probleme”, a declarat…

- ISU Tulcea a transmis situatia pentru ora 10.00. Mai multe gospodarii au fost inundate si DN 22 a fost blocat in urma alunecarilor de teren.Situatia evenimentelor inregistrate in zona de competenta a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ldquo;Delta" al judetului Tulcea pe perioada avertizarii…

- Cod rosu in judetul Tulcea.Meteorologii au emis in urma cu putin timp o avertizare meteorologica de Cod Rosu. Potrivit ANM, se vor manifesta averse torentiale ce vor depasi 50 l mp in zona avertizata sau acumulat peste 50 l mp frecvente descarcari electrice, grindina de mici dimensiuni, intensificari…

- Ploile insemnate cantitativ din ultimele ore au provocat inundatii in comuna Putna. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Suceava a transmis ca pompierii militari au intervenit cu motopompele pentru evacuarea apei din doua curti din localitatea Gura Putnei. Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin…

- Astazi, vremea va fi in general instabila si va deveni racoroasa in toata tara. Cerul va avea innorari temporar accentuate si vor fi perioade cu averse si descarcari electrice, la deal si la munte si local in rest. Ploile vor avea si caracter torential, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare,…

- In judetul Dambovita, vantul puternic a doborat copaci sau a rupt crengi din pomi, in mai multe zone. Echipajele de interventie ale ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) au actionat in trei localitati pentru indepartarea arborilor doborati.

- Meteorologii au prelungit avertizarea meteo de vreme severa pana luni. Va fi mai frig decat de obicei pentru acesasta perioada și va ploua in toata țara. In unele zone exista chiar risc de lapovița. Pentru zonele montane, maine intra in vigoare un cod galben de ninsori și viscol.