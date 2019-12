Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a facut declarații, miercuri in curtea Casei Albe, dupa ce ambasadorul Statelor Unite pe langa Uniunea Europeana, Gordon Sondland, a fost audiat in Congres in cadrul procedurii de destituire. Președintele american a declarat ca "Nu-l cunosc prea bine. Nu am vorbit prea mult cu el". Dar…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a suspendat temporar, luni, o decizie a unei instante inferioare care cere firmei de contabilitate a presedintelui Donald Trump sa predea unele din declaratiile sale financiare unei comisii din Camera Reprezentantilor, transmite Reuters.

- Trump intenționeaza sa solicite Curții Supreme a Statelor Unite sa anuleze hotararea care impune firmei sale de contabilitate sa prezinte procurorilor din New York, declaratiile fiscale din ultimii opt ani, stabilind scena pentru o posibila decizie inainte de alegerile din 2020, potrivit Reuters,…

- Miliardarul american Michael Bloomberg, fost primar al New York-ului, se gandeste in mod serios sa intre in cursa pentru nominalizarea din partea democratilor la scrutinul prezidential din 2020, o decizie care ar putea tulbura serios apele in aceasta tabara cu doar trei luni inaintea declansarii…

- Deutsche Bank a informat o instanta americana, prin intermediul unei scrisori, ca nu detine copii ale declaratiilor fiscale ale presedintelui Donald Trump, a anuntat joi o curte de apel a Statelor Unite, transmite Reuters.

