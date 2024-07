Stiri pe aceeasi tema

- Robert Kennedy Jr., nepotul fostului presedinte american John F. Kennedy si candidat independent la presedintia Statelor Unite, a suferit de grave probleme de sanatate din cauza unui parazit care i-a patruns in creier si i-a distrus o parte a acestuia, a scris miercuri cotidianul New York Times, in…

- Allen Weisselberg, in varsta de 76 de ani, care a inceput sa lucreze in urma cu 50 de ani ca expert contabil pentru tatal lui Donald Trump si care a fost directorul financiar al Trump Organization in perioada 2005-2021 a pledat vinovat de sperjur la inceputul lui martie. El a parasit tribunalul incatusat,…