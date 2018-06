Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta afirma, dupa ce procurorul Jean Uncheselu a inaintat o cerere Sectiei pentru procurori a CSM prin care solicita incetarea activitatii la DNA, ca nu este interesat sa se razbune, dar cel care a gresit trebuie sa...

- Fostul premier Victor Ponta afirma, dupa ce procurorul Jean Uncheselu a inaintat o cerere Sectiei pentru procurori a CSM prin care solicita incetarea activitatii la DNA, ca nu este interesat sa se razbune, dar cel care a gresit trebuie sa plateasca. ''Nu ma intereseaza sa ma razbun - nu cred…

- Laura Codruta Kovesi, procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie, ajunge, miercuri, la Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Inspectia Judiciara a declansat, in aprilie, doua actiuni disciplinare impotriva sa, legate de refuzul de a se prezenta…

- Inspectia Judiciara a inceput, luni, un control tematic la structura centrala DNA, verificate fiind si lucrarile ce au avut ca obiect achitarile definitive inregistrate in perioada 2016 - primul semestru al anului 2017. "Controlul tematic a fost dispus prin Ordinul inspectorului sef nr. 37/2018, avand…

- Inspectia Judiciara a transmis, miercuri dupa-amiaza, faptul ca forul “a exercitat actiunea disciplinara” fata de sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Sunt doua aspecte avute in vedere de catre reprezentantii Inspectiei Judiciare, insa decizia o vor lua reprezentantii Consiliului Superior al Magistraturii,…

- Inspectia Judiciara a dat in judecata CSM in cazul raportului de control de la DNA, Gheorghe Stan, inspectorul-sef adjunct al instituției precizand ca procurorii ar fi eliminat din raport anumite constatari faptice. Inspectia Judiciara a actionat in instanta CSM, in cazul raportului de control de la…

- Politia Municipiului Targu-Jiu ancheteaza trei tineri din comuna gorjeana Balesti, acuzati ca marti au sustras o damigeana cu vin dintr-un imobil situat pe raza localitatii. In urma activitaților desfașurate de polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Targu-Jiu, au fost ...

- Procurorul sef al DNA Laura Codruta Kovesi va fi audiata astazi in cadrul Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii, audiere ce are loc ca urmare a raportului de control a Inspectiei Judiciare efectuat luna ianuarie.