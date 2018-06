Taximetristii lugojeni in doliu dupa moartea violenta a unuia dintre cei mai cunoscuti colegi

Comunitatea taximetristilor lugojeni este in stare de soc dupa ce un coleg de-al lor a fost ucis cu sange rece de catre doi adolescenti. Pavel Spariosu, in varsta de 77 de ani, a fost gasit fara suflare in padurea… [citeste mai departe]