- Milioane de femei din SUA iși vor pierde dreptul constituțional la avort, in condițiile in care Curtea Suprema anuleaza hotararea istorica Roe vs. Wade, transmite BBC. Hotararea va transforma dreptul la avort in Statele Unite, care nu va mai fi considerat un drept constituțional, fiecare stat putand…

- Presedintele Joe Biden a facut apel marti la americani sa voteze la legislativele din toamna in asa fel incat sa apere dreptul "fundamental" la avort, daca acesta va fi pus sub semnul intrebarii de Curtea Suprema a SUA, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Curtea Suprema a Statelor Unite se pregateste sa anuleze decizia istorica din 1973 prin care ea a recunoscut dreptul la avort, a relatat luni seara publicatia Politico. Intr-un articol care trimite o unda de soc la Washington, publicatia de stiri sustine ca a intrat in posesia unui draft al unei hotarari…

