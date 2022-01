Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Statelor Unite a hotarat joi ca vaccinarea anti-Covid obligatorie a angajaților sanitari este constituționala dar a blocat ordinul președintelui Joe Biden care impunea obligativitatea vaccinarii sau testarii pentru coronavirus a angajaților marilor companii, anunța Reuters. Decizia…

- Joe Biden s-a luptat joi sa-si salveze de la naufragiu parlamentar vasta reforma electorala, dupa ce a vazut Curtea Suprema blocându-i obligatia de vaccinare în întreprinderi, o Joie Neagra care a dezvaluit în mod crud fragilitatea presedintelui american, comenteaza AFP, citat…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a blocat joi, 13 ianuarie, ca ordinul președintelui Joe Biden care impunea vaccinarea obligatorie anti-COVID sau testarea angajaților din marile companii, permițand in același timp administrației sale sa impuna cerința separata de vaccinare pentru angajații din unitațile…

- „Vaccinarea obligatorie este ultima soluție absoluta și se aplica numai atunci cand toate opțiunile fezabile pentru imbunatațirea ritmului vaccinarii au fost epuizate”, a afirmat, intr-o conferința de presa, Hans Kluge, potrivit Reuters .Declarațiile acestuia vin in contextul in care din ce in ce mai…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca nu sustine vaccinarea obligatorie, dar ca recomanda vaccinarea impotriva COVID-19. El a raspuns astfel unei declaratii a sefei CE, Ursula Von der Leyen, care a spus ca Uniunea Europeana ar trebui sa ia in calcul introducerea obligativitatii vaccinurilor…

- O curte federala de apel din SUA a suspendat sambata obligatia de vaccinare introdusa de presedintele Joe Biden pentru companiile cu peste 100 de angajati, fiind momentul pentru a examina potentiale ”grave probleme constitutionale”, relateaza agențiile de presa internaționale. Masura ceruta de presedintele…

- Presedintele SUA Joe Biden a salutat marti ''un moment de cotitura'' în lupta împotriva pandemiei de COVID-19 începerea vaccinarii copiilor cu vârste cuprinse între 5 si 11 ani în SUA, relateaza AFP, citata de Agerpres. ''Aceasta le va permite…