Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe de la Moscoava a protestat vineri dupa ce o persoana a aruncat un cocktail Molotov spre cladirea consulatului sau din orașul ucrainean Liov, intr-un act pe care l-a denunțat drept „terorist”, relateaza Reuters . MAE rus a convocat un oficial ucrainean pentru a oferi explicații…

- Russia said on Friday it wanted a legally binding guarantee that the NATO military alliance would give up any military activity in Eastern Europe and Ukraine, part of a wish list of ambitious security guarantees it wants to negotiate with the West, according to Reuters. The demands form a package that…

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat ca UE va trimite doze de vaccin anti-Covid-19 in Africa. Ba mai mult, aceasta a precizat ca 44% din populația lumii este imunizata. Ursula von der Leyen a anunțat ca aproximativ 44% din populația lumii este acum vaccinata anti-Covid-19. Ba mai…

- Grupul rus VK -cumparat la inceputul lui decembrie de Gazprom si casa-mama a celei mai importante retele de socializare din Rusia, ”VKontakte” - a anuntat nominalizarea in functia de CEO a lui Vladimir Kirienko, fiul unui colaborator apropiat al lui Vladimir Putin, relateaza AFP. Acest anunt…

- Rusia se va confrunta cu consecinte grele si costuri severe daca presedintele Vladimir Putin va ataca Ucraina, a avertizat, duminica, Grupul celor mai dezvoltate sapte state ale lumii (G7), intr-un comunicat citat de Reuters.

- The High Court of Cassation and Justice on Tuesday ordered the acquittal of former Senate President Calin Popescu-Tariceanu for the offenses of abuse of office and complicity in usurpation of official qualities, agerpres reports. This is the case in which Tariceanu was sent to court by the General…

- Gruparea Stat Islamic - Khorasan, cel mai radical grup armat islamist din Afganistan, a revendicat vineri responsabilitatea pentru explozia din Kabul care a intrerupt o linie de electricitate si a provocat o pana de curent, informeaza sambata AFP. Intr-un comunicat publicat pe canalul sau…

- Romanian-Ukrainian duo Raluca Olaru /Nadiia Kichenok on Monday advanced to the quarterfinals of the doubles event at the 565,530-US dollar Kremlin Cup 2021 WTA tennis tournament in Moscow after defeating Czechs Tereza Martincova / Marketa Vondrousova 0-6 6-2 10-4. N.4 Olaru-Kichenok prevailed…