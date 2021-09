Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema de Justitie din Polonia a decis sa solicite ajutorul Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru a rezolva un impas cu privire la numirea judecatorilor, care blocheaza procedurile judiciare intr-un caz mai vechi cu privire la creditele in valuta, a anuntat joi un purtator de cuvant,…

- Comisia irlandeza a Protectiei Datelor (DPC) amendeaza WhatsApp cu 225 de milioane de euro, cea mai mare amenda din istoria institutiei si a doua cea mai mare aplicata vreodata in UE in domeniul protectiei datelor. Comisia europeana de Protectia Datelor acuza mesageria de faptul ca transmite datele…

- Presedinta Curtii Supreme poloneze a blocat in parte activitatea Camerei Disciplinare a judecatorilor, care se afla in centrul unei dispute intre Varsovia si Uniunea Europeana (UE), in contextul in care Bruxellesul a amenintat Polonia cu sanctiuni, in cazul in care nu respecta o hotararea justitiei…

- Miercuri, 14 iulie 2021, Curtea Constituționala din Polonia a stabilit ca masurile decise de Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) impotriva reformelor judiciare intreprinse de guvernul de la Varsovia sunt neconstitutionale.

- Tribunalul Constitutional al Poloniei a stabilit miercuri ca masurile decise de Curtea de Justitie a UE (CJUE) impotriva reformelor judiciare intreprinse de guvernul de la Varsovia sunt neconstitutionale, relateaza AFP. Tribunalul Constitutional a estimat ca deciziile CJUE asupra ''sistemului,…

- Curtea Suprema de Justiție a remis Curții Constituționale a Republicii Moldova sesizarea depusa de Partidul Politic Platforma Demnitate și Adevar privind numarul de secții de vot din stanga Nistrului. O decizie in acest sens a fost luata astazi, 14 iunie.

- Cristian Jura, judecator al Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, afirma ca Super Liga Europei nu este un plan incheiat. Curtea de Justitie a Uniunii Europene urmeaza sa se pronunțe in conflictul UFEA vs. Real Madrid, Barcelona & Juventus pana in luna septembrie. „Superliga n-a murit! S-au…