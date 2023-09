Curtea Supremă din Brazilia dă câștig de cauză unui grup indigen strămutat In cadrul unei decizii de referinta, Curtea Suprema a Braziliei a deliberat in favoarea unui grup indigen care a fost evacuat fortat de pe pamantul sau de catre colonisti, timp de mai multe generatii, informeaza Rador. Membrii comunitatii Xokleng au fost victimele unor epurari brutale in secolele al XIX-lea si al XX-lea. Cateva decenii mai tarziu, ei au primit dreptul la o parte din terenuri, insa au argumentat ca ceea ce le apartinuse era mult mai extins inainte de a fi stramutati de acolo cu forta. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

