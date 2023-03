Stiri pe aceeasi tema

- O noua ședința in dosarul denumit generic „kuliok” in care fostul Președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este inculpat a avut loc astazi, 6 martie, la Curtea Suprema de Justiție de la Chișinau (CSJ). In cadrul acesteia urma sa fie prezentata de catre procurori o inregistrare video de 47 de…

- Procuratura Anticorupție (PA) anunța ca, la 3 martie 2023, ora 10:00, a avut loc o noua ședința de judecata pe cauza de invinuire a lui Ilan Șor, condamnat in anul 2017 la inchisoare pentru escrocherie, in cadrul careia aparatorii acestuia au inaintat cerere de amanare pe motivul depunerii la Curtea…

- Socialistul Igor Dodon ramane sub control judiciar. Curtea Suprema de Justiție (CSJ) a respins cererea procurorilor privind transferarea politicianului in arest la domiciliu. De menționat ca solicitarea procurorilor de a-l transfera pe Dodon sub arest la domiciliu vine dupa ce, anterior, pe numele acestuia…

- Cel puțin 15 judecatori de la Curtea Suprema de Justiție și Curtea de Apel Chișinau și-au depus cererile de demisie. Astfel, astazi, in cadrul ședinței Consiliului Superior al Magistraturii cererile au fost aprobate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Un barbat in varsta de 50 de ani, din municipiul Cahul, a fost condamnat la 16 ani de inchisoare, dupa ce Curtea de Apel Cahul l-a recunoscut vinovat de comiterea abuzurilor in familie și omorul fostei soții și al mamei acesteia, scrie TV8. Astfel, potrivit invinuirii inaintate de catre procurori, inculpatul,…

- Procuratura Anticorupție (PA) a anunțat ca a inaintat vineri un demers la Curtea Suprema de Justiție (CSJ), privind inlocuirea masurii preventive a inculpatului Igor Dodon. Procurorii solicita inlocuirea masurii obligarea de a nu parasi țara cu arest la domiciliu, comunica Nordnews . Potrivit procuraturii,…

- Procurorul anticorupție Petru Iarmaliuc ar putea fi exclus de la examinarea dosarului privind finanțarea ilicita a PSRM din cauza unei postari pe rețelele sociale. Avocații fostului președinte, Igor Dodon, au depus, astazi, o cerere la Curtea Suprema de Justiție prin care solicita recuzarea lui Petru…

- Reziliența țarii la situații excepționale va fi sporita, iar timpul de raspuns la apelurile de urgența va fi redus. Cabinetul de miniștri a aprobat, astazi, Programul de prevenire și gestionare a situațiilor de urgența și excepționale pentru anii 2022-2025.