- Hotararea Curtii Supreme de Justitie a Republicii Moldova care a mentinut invalidarea alegerilor municipale din Chisinau a intarit perceptia publicului asupra ingerintei politice in sistemul judiciar al Republicii Moldova, se arata intr-un mesaj postat luni seara pe pagina oficiala de Facebook a…

- Curtea Suprema de Justitie a Republicii Moldova a confirmat luni deciziile instantelor anterioare prin care au fost invalidate alegerile pentru functia de primar al municipiului Chisinau. Aceasta a fost ultima instanta de apel, iar opozitia ameninta cu proteste masive, informeaza Radio Chisinau. Curtea…

- Ambii candidați la funcția de primar al Capitalei au chemat cetațenii la vot in ziua alegerilor și in acest fel ar fi facut campanie electorala, se constata in hotararea motivata a Judecatorie Chișinau privind invalidarea alegerilor din Chișinau.

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a comentat invalidarea alegerilor pentru Primaria Chisinau, castigate de Andrei Nastase, spunand ca acesta ar fi trebuit lasat sa preia functia, pentru a vedea toata lumea "cat de steril e in fata problemelor reale, unde populismul nu ajuta", concluzia sa…

- Igor Dodon, despre invalidarea alegerilor din Chișinau. Președintele Republicii Moldova susține ca decizia instanței prin care au fost invalidate alegerile la Primaria din Chișinau risica multe semne de intrebare, acuzand ca exista „standarde duble și justiție selectiva”. Președintele Republicii Moldova…

- Președintele Partidului Popular European, Iurie Leanca, susține ca a analizat programele electorale pentru alegerile locale noi din Chișinau și Balți, iar printre candidați exista cei care ar putea face fața rigorilor. Potrivit lui, aceștia sunt proeuropeni, integri și cu o viziune…