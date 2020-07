Stiri pe aceeasi tema

- Luna de miere dintre presedintele american si Curtea Suprema s-a incheiat dupa decizia de joi a Inaltei Curti, care s-a opus blocarii programului "Dreamers", destinat protejarii a 700.000 de tineri migranti, asa cum isi dorea liderul de la Casa Alba, transmite AFP. Curtea Suprema a hotarat ca decizia…

- Presedintele va incepe consultari cu partidele si specialistii pentru modificarea legilor justitiei. 'La finalul lor, Guvernul va depune la Parlament o initiativa legislativa care sa repare stricaciunile facute de PSD', a declarat Klaus Iohannis.

- Curtea Suprema a Statelor Unite examineaza marti dosarul sau cel mai politic din acest an - refuzul lui Donald Trump de a-si prezenta documentele financiare Congresului si unui procuror newyorkez, in numele unei viziuni foarte largi a imunitatii sale prezidentiale, relateaza AFP.

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, care a decis sa nu acorde prea mare importanta pandemiei de coronavirus, vrea sa invite oaspeti din alte tari la parada ce va fi organizata la sfarsitul acestei saptamani in Belarus pentru a marca 75 de ani de la sfarsitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial,…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro l-a numit in functia de ministru al justitiei pe Andre Mendonca, dupa demisia de vineri a lui Sergio Moro, care l-a acuzat pe seful statului de ''ingerinte politice'' in probleme judiciare, transmite Reuters. Mendonca, in varsta de…

