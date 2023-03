Calendar-Ortodox: 1 martie - omenirea preacuvioasei mucenite Evdochia samarineanca

In aceasta luna, in ziua intai, pomenirea preacuvioasei mucenite Evdochia samarineanca.Sfanta Evdochia samarineanca era de fel din cetatea Iliopolei, care se gasea in provincia Libanului, in Frigia. A trait pe vremea imparatiei lui Traian.… [citeste mai departe]