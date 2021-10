Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doua luni in care a refuzat sa intervina, Curtea Suprema a Statelor Unite urmeaza sa examineze luni, in regim de urgenta, o lege din Texas care interzice majoritatea avorturilor, inclusiv in caz de incest sau de viol, relateaza AFP.

- Guvernul presedintelui democrat Joe Biden a cerut oficial luni Curtii Supreme a Statelor Unite sa blocheze o lege extrem de restrictiva privind avortul in Texas, relateaza AFP. Inalta instanta, care a fost deja sesizata , a refuzat sa suspende aceasta lege care interzice avortul imediat ce…

