Stiri pe aceeasi tema

- In cazul in care alta procedura nu se bucura de mai mult succes, Statele Unite urmeaza sa-l execute, la 13 iulie, pe Daniel Lewis Lee, un sustinator al suprematiei abilor, condamnat in 1999 la pedeapsa captala dupa ce a fost gasit vinovat de uciderea unui cuplu si unei fete in varsta de opt ani. Mama…

- Administratia lui Donald Trump a depus recurs la Curtea Suprema a Statelor Unite in vederea obtinerii abrogarii Affordable Care Act (ACA), reforma sistemului de asigurari de sanatate adoptata in mandatul predecesorului sau, Barack Obama, cunoscuta sub numele de „Obamacare”, relateaza Reuters.

- Statele Unite ale Americii se afla in mijlocul celei mai mari crize existențiale a unei generații. Ce urmeaza? Finanțarea statului pentru universitați este in scadere in Statele Unite ale Americii. Infrastructura care se prabușește pune șoferii in pericol chiar și atunci cand proteste și revolte ocazionale…

- Saptamana trecuta, generalul Richard Clarke, șeful Comandamentului Operațiunilor Speciale, a declarat ca „misiunile de capturare sau eliminare” de genul celor desfașurate in Afganistan nu mai sunt potrivite pentru acest nou conflict, iar operațiunile speciale trebuie sa se indrepte inclusiv spre campanii…

- Curtea Suprema a Statelor Unite examineaza marti dosarul sau cel mai politic din acest an - refuzul lui Donald Trump de a-si prezenta documentele financiare Congresului si unui procuror newyorkez, in numele unei viziuni foarte largi a imunitatii sale prezidentiale, relateaza AFP.

- Șeful companiilor SpaceX și Tesla, Elon Musk, a lansat un șir de mesaje impotriva masurilor restrictive drastice privind combaterea noului coronavirus. In cateva mesaje Twitter, el a cerut autoritaților americane „sa redeschida” țara și sa relanseze activitatea intreprinderilor. „Eliberați America…

- Hillary Clinton si-a anuntat sustinerea fata de candidatul democrat Joe Biden in alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie si l-a atacat pe fostul sau rival, presedintele republican Donald Trump, relateaza AFP potrivit news.ro.”Vreau sa-mi adaug vocea tuturor celor care va sustin pentru a…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, aflat inca in convalescenta dupa spitalizarea din cauza coronavirusului, a discutat marti prin telefon cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump, anunta Guvernul de la Londra, conform cotidianului Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.Boris Johnson a discutat…