Stiri pe aceeasi tema

- Prestația slaba a lui Joe Biden in dezbaterea recenta cu Donald Trump a starnit ingrijorari majore in randul democraților. Cu o varsta inaintata de 81 de ani, Biden a parut incapabil sa faca fața provocarilor, confirmand temerile legate de slabiciunea sa politica și fizica. Acest context a deschis discuții…

- Donald Trump a fost gasit vinovat, la New York, pentru cele 34 de capete de acuzare și urmeaza sa fie amendat sau condamnat la inchisoare. In timp ce fostul președinte acuza ca procesul a fost masluit, Joe Biden este mulțumit ca legea și-a facut, in final, datoria. Donald Trump susține ca este nevinovat…

- Procesul istoric al fostului președinte Donald Trump legat de plațile pentru tacere se apropie de sfarșit. Dupa aproape cinci saptamani de audieri, atat acuzarea, cat și apararea și-au prezentat argumentele, iar acum juriul urmeaza sa delibereze. Rezultatul acestui proces ar putea avea implicații semnificative,…

- Timp de aproape trei ore, joi, Curtea Suprema a cantarit daca foștii președinți sunt imuni de urmarire penala și ce inseamna exact daca sunt. Verdictul judecatorilor va determina daca fostul președinte Donald Trump poate fi judecat sub acuzația de incercare de a submina alegerile din 2020.

- Curtea Suprema americana audiaza joi argumente cu privire la imunitatea penala invocata de catre Donald Trump, in calitate de fost presedinte, un dosar in care atat rapiditatea, cat si substanta hotararii sale ar putea cantari greu in campania electorala, relateaza AFP, preluata de News.ro.In urma deciziei…

- Donald Trump va deveni luni primul fost presedinte al Statelor Unite chemat sa raspunda in fata justitiei penale, intr-un proces care se va deschide la New York si care face mai imprevizibil duelul sau cu Joe Biden, actualul presedinte, la alegerile din noiembrie, transmite AFP.