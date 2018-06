Stiri pe aceeasi tema

- Viena este considerat unul dintre orasele in care ar putea avea loc un posibil summit intre Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump, a declarat sambata purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza Reuters. Putin a declarat luna trecuta ca summit-ul propus intre el si Trump…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, l-a criticat aspru pe Donald Trump, declarand miercuri ca presedintele american ''a scapat Europa de toate iluziile'' odata cu disputa asupra comertului si retragerea Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul, cu cateva ore inaintea…

- Presedintele american Donald Trump se va intalni cu omologul sau sud-coreean Moon Jae-in la Casa Alba pe 22 mai, unde vor discuta despre un summit intre liderul de la Washington si liderul suprem nord-coreean Kim Jong-un, a anuntat vineri Admistratia prezidentiala a Statelor Unite, relateza Reuters.

- Curtea Suprema a Statelor Unite a parut sa aiba pareri impartite, examinand decretul antiimigratie al presedintelui Donald Trump, faza finala a unei dure batalii judiciare, de 15 luni, in centrul careia se afla aceasta masura extrem de controversata, relateaza AFP.

- Curtea Suprema a Statelor Unite a parut sa aiba pareri impartite, examinand decretul antiimigratie al presedintelui Donald Trump, faza finala a unei dure batalii judiciare, de 15 luni, in centrul careia se afla aceasta masura extrem de controversata, relateaza AFP. Majoritari cu cinci voturi din…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a parut sa aiba pareri impartite, examinand decretul antiimigratie al presedintelui Donald Trump, faza finala a unei dure batalii judiciare, de 15 luni, in centrul careia se afla aceasta masura extrem de controversata, relateaza AFP.

- Germania desfașoara o politica greșita atunci cand negociaza cu Rusia construcția conductei de gaz „Nord Stream-2“, in timp ce cheltuielile pentru aparare sunt sub 1% din PIB, a declarat președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, in timpul unei intalniri cu liderii statelor baltice la Washington,…

- Majoritatea cetatenilor americani cred ca presedintele Donald Trump nu este calificat pentru aceasta functie, potrivit unui sondaj de opinie realizat la cererea agentiei Associated Press. Potrivit sondajului realizat de Associated Press in colaborare cu Centrul NORC pentru Cercetari in…