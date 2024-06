Stiri pe aceeasi tema

- Victorie pentru administrația Biden. Curtea Suprema menține legea federala care interzice deținerea de arme pentru persoanele acuzate de violența domestica. Judecatorii au optat sa nu extinda si mai mult drepturile asupra armelor de foc.

- Un tanar in varsta de 19 ani a murit duminica dimineața, in jurul orei 04.00, intr-un accident petrecut la Barlad, iar verișoara lui, o fata de 18 ani, care tocmai avusese banchetul, se afla in coma la spital. Baiatul venise cu mașina sa o ia fata acasa de la restaurant, insa, la plecare, cand a ieșit…

- Ieri, Camera Deputatilor a adoptat – ca for decizional- un proiect de lege care prevede ca institutiile de cultura vor avea posibilitatea sa pastreze 50% din veniturile pe care le obtin prin inchirierea spatiilor din proprietatea publica a statului. S-au inregistrat 242 de voturi “pentru” si 16 abtineri,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) dezbate, marti, sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in legatura cu Ordonanța de Urgența a Guvernului 21/2024 privind organizarea alegerilor locale și a alegerilor europarlamentare, care au loc in data de 9 iunie. Judecatorii de la Instanta suprema au…

- O curte Suprema divizata examineaza miercuri interdictia aproape totala a avortului de catre statul Idaho, in nord-vestul Statelor Unite, pentru a stabili daca intra in conflict cu o legislatie federala privind urgentele medicale, relateaza AFP, citat de news.ro.

- Curtea Suprema de Casație din Italia i-a dat dreptate fostei soții care s-a trezit cu pensia alimentara nelatita, dupa ce au disparut din averea acestuia peste 500.000 de euro. Cazul ciudat s-a petrecut in orașul Ferrara, iar soția pagubita a dus un adevarat razboi juridic impotriva fostului soț care,…

- Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) anunța ca a aprobat astazi, 15 aprilie, raportul Comisiei de evaluare externa al candidatului Ion Munteanu la funcția de judecator la Curtea Suprema de Justiție.

- Liberalul Cristi Pascu, consilier local in Sectorul 6, este cunoscut ca hairstylist, avand o afacere de succes in domeniu.Pascu a obținut o diploma de coafor, a terminat Dreptul la o universitate privata, a fost prezentator TV la Euforia TV, un post de divertisment deținut candva de Sorin Ovidiu Vintu.Pascu…